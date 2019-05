Furti nelle case a Cava, la polizia denuncia un 43enne salernitano

Un pregiudicato salernitano di 43 anni, D.L.G le sue iniziali, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di attrezzi e strumenti utilizzati per compiere furti a Cava de’ Tirreni.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì, in via San Lorenzo (località San Pietro), una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato il 43enne che si aggirava in modo sospetto con un borsone a tracolla. L’uomo, alla vista degli agenti, ha cercato di cambiare direzione imboccando un vicoletto privato, ma è stato prontamente bloccato ed identificato. Nel corso degli accertamenti il pregiudicato è risultato avere a carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui una condanna per rapina, con in atto la sospensione della patente di guida per stupefacenti.

Visti i precedenti a suo carico e che si aggirava nei pressi di abitazioni ed obiettivi sensibili sottoposti al controllo delle forze dell’ordine, gli agenti lo hanno subito perquisito trovandolo in possesso di un borsone con all’interno numerosi attrezzi usati per lo scasso come cacciaviti e taglierini vari. Ora sarà valutata l’emissione di misure per impedire il suo ritorno nel comune di Cava de’ Tirreni.