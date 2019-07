Nuovi furti in appartamento a Cava, ragazzina colpita con una pietra da un ladro in fuga

Nuovi furti a Cava de’ Tirreni: nella scorsa notte, si sono verificati altri due episodi, come riporta Zerottonove. In particolare, intorno alle 21 in località San Giuseppe al Pozzo dei malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione e hanno rovistato in una camera da letto, quando sono stati sorpresi dai proprietari e sono scappati. Nella fuga, i tre ladri hanno lanciato pietre contro chi ha provato a fermarli: uno dei sassi è finito su un terrazzo, colpendo una ragazzina che è stata condotta in ospedale per accertamenti.

Il secondo furto

Il secondo furto in appartamento, andato a buon fine, è avvenuto a notte inoltrata, tra le 2 e le 3, nei pressi della zona industriale, in via Gaudio Maiori. Cresce la paura dei cittadini che temono nuovi colpi: nuovo appello affinchè le forze dell'ordine incrementino i controlli.