Scambiati per ladri rischiano il linciaggio: sordomuti salvati dalla Polizia

Momenti di tensione, ieri sera, in zona Santa Lucia a Cava de’ Tirreni, dove due ragazzi sordomuti hanno rischiato il linciaggio perché scambiati per ladri. A bloccarli sono stati prima dei residenti che, per difendersi dai furti, hanno dato vita ad una vera e propria ronda notturna.

L'inseguimento

I giovani sono stati fermati perché ritenuti gli autori di un tentativo di furto sventato nella località Caselle Inferiore. I residenti li avrebbero accerchiati e ci sarebbe stato anche qualche spintone. Solo l’arrivo della Polizia ha evitato che la situazione degenerasse. In loro possesso, però, non sono state rinvenute ne armi ne arnesi da scasso. Insomma, i ladri non erano loro. E, il motivo per il quale hanno tentato di fuggire, è perché non riuscivano a convincere gli abitanti, attraverso i gesti delle mani, della loro innocenza.