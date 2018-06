Cava de' Tirreni, denunciati tre rumeni sorpresi con arnesi per lo scasso

Sono stati denunciati dalla Polizia tre rumeni per possesso di arnesi atti allo scasso. A seguito di alcune indagini svolti dal personale della Polizia di Stato appartenente al settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, nella notte, sono stati fermati i tre cittadini, con numerosi precedenti per reati di furto e ricettazione.

I controlli

I tre stranieri sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e refurtiva, attualmente al vaglio degli investigatori per stabilirne la provenienza. Nello specifico, l’attività investigativa avviata dopo diversi furti in appartamento a Cava de’ Tirreni, ha consentito ai poliziotti di raccogliere elementi utili per mettersi sulle tracce dei malviventi. Nel corso delle indagini sono stati monitorati passaggi e movimenti sospetti di vetture e persone, attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza cittadina e specifiche attività di controllo e appostamento delle pattuglie della Polizia Giudiziaria.

Il blitz

Così, nella notte, il personale di polizia impiegato, ha bloccato ed identificato un’auto con a bordo tre cittadini rumeni E. C., N. G. e A. I., pregiudicati per reati contro il patrimonio, procedendo alla loro perquisizione e della loro auto e trovando numerosi attrezzi per lo scasso e refurtiva, alias vari oggetti e monili in oro. I tre fermati sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato e denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.