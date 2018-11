Ladri di computer a San Pietro al Tanagro e a San Rufo: furti a scuola e al Comune

Nuovi furti, nel Vallo di Diano. Ad essere prese di mira, le scuole di San Rufo e di San Pietro al Tanagro, comune, quest'ultimo, dove è stato saccheggiato anche Palazzo di Città.

I furti

In particolare, presso la scuola elementare di San Pietro al Tanagro sono stati rubati 5 computer e, dal Comune, sono stati portati via 9 computer. Presso l'istituto scolastico di San Rufo, infine, furto di due tablet, un rotolo di carta e una confezione di cialde di caffè. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei ladri.