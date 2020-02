Furti in abitazione, vertice in Prefettura: arrivano i militari delle SIO

E' emersa dal Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, l’esigenza di intensificare i servizi straordinari di controllo del territorio, per le segnalazioni di furti nelle abitazioni. Il Comando dei Carabinieri di Salerno sta seguendo con attenzione il fenomeno, attuando una politica di costante prevenzione e repressione dei colpi e, ha disposto, per due settimane, l’impiego nel territorio salernitano di 10 militari delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento “Campania” di Napoli, insieme a quelli del Comando Provinciale.

La novità

Le aliquote dell’Arma dei Carabinieri, meglio note con l’acronimo di SIO, sono inquadrate nei Reggimenti Carabinieri al fine di disporre di adeguati contingenti di rinforzo per consentire ai comandi territoriali dell’Arma di attuare servizi straordinari di controllo del territorio e risolvere criticità emergenti della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del Paese. I Carabinieri delle SIO affiancheranno i colleghi del Comando Provinciale di Salerno nello svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio, con pattuglie finalizzate alla prevenzione dei furti in abitazione. Tali servizi saranno eseguiti in vari Comuni della Provincia, maggiormente presi di mira dai ladri.