Ondata di furti nelle aree agricole a Contursi Terme: l'annuncio del sindaco

Ladri in azione, nelle campagne di Contursi Terme: ignoti, in questo periodo natalizio, hanno fatto razzia di attrezzature agricole, carburante e olio d’oliva, in particolare in località Lauri, Pagliarini, Forca Cesina, Fosso del Palazzo, Prato, Serrone del Giacomo, Saginara,contrada Macchitelle, Valle della Falce e Praineta.

L'incontro

Una vicenda che ha suscitato preoccupazione: ieri sera, l'incontro dei residenti delle zone colpite dai furti con il primo cittadino, Alfonso Forlenza. Annunciato, dunque, un incontro immediato in prefettura per una maggiore vigilanza, l'installazione di un sistema di videosorveglianza e anche la possibilità di sorveglianza con una agenzia ad hoc. Nel medio-lungo, infine, una illuminazione ad hoc delle aree prese di mira.