Furti notturni in due abitazioni a Salvitelle: ladri in fuga

Non accennano a diminuire i furti nella zona sud della provincia di Salerno. Nelle ultime ore i ladri sono entrati in azione in due abitazioni situate nel comune di Salvitelle.

La dinamica

I malviventi sono riusciti a rubare un’automobile (Fiat Punto), che era parcheggiata davanti ad una casa. Successivamente sono entrati in un magazzino adiacente all’abitazione, dove hanno portato via attrezzi utilizzati per lavori di falegnameria. Subito dopo si sono diretti all’interno di una cantina di un’altra abitazione. E qui, dopo aver manomesso la serratura, sono riusciti ad asportare conserve varie e diverse decine di litri di olio. Sui due furti indagano i carabinieri.