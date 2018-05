Tentato furto all'ex ospedale ed evasione nella Valle dell'Irno: scattano gli arresti

Valle dell’Irno passata al setaccio dai carabinieri. Militari in azione, in particolare, a Bracigliano, Fisciano, Siano, Castel San Giorgio e Mercato San Severino.

Gli arresti

A Castel San Giorgio, due pregiudicati sono stati colti nella flagranza del reato di furto, mentre stavano portando via delle ringhiere in ferro battuto da una struttura pubblica, per la precisione dall'ex ospedale. Sono stati fermati e tratti in arresto dai carabinieri. A Bracigliano un uomo è stato risottoposto ai domiciliari in seguito ad evasione. Per un secondo soggetto è scattato, inoltre, un provvedimento di revoca degli arresti domiciliari ed è finito in carcere.

Le pene

A Fisciano, poi, dovrà scontare 6 anni di reclusione per estorsione, associazione a delinquere e rapina. Infine, 6 mesi di arresti domiciliari, spettano ad un uomo di Mercato San Severino.