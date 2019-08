Raffica di furti a Giffoni Sei Casali: il sindaco Munno incontra il Prefetto

“A Giffoni Sei Casali saranno potenziati i controlli sul territorio”. Lo annuncia il Questore di Salerno attraverso una nota ufficiale: “Si rende necessario predisporre ulteriori intensificazioni dell’attività di prevenzione”. Nella giornata di ieri, infatti, il sindaco Francesco Munno ha partecipato alla riunione di Coordinamento, fortemente richiesta a seguito dei furti che si sono registrati nei giorni scorsi nel comune dei Picentini.

Il summit

All’incontro in Prefettura erano presenti: il Prefetto Francesco Russo; il Questore Maurizio Ficarra; i rappresentanti della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Carabinieri. Il primo cittadino ha chiesto il potenziamento di uomini e mezzi in forza alla locale Stazione dei Carabinieri e una maggiore sinergia tra le Forze dell’Ordine. Massima disponibilità è giunta dalle autorità presenti al tavolo, le quali hanno recepito le istanze dell’Amministrazione comunale e già dai prossimi giorni verranno potenziati i controlli in paese al fine di garantire una maggiore sicurezza. Ad accompagnare il sindaco Munno, il Comandante della Polizia Municipale, il Capitano Salvatore Cingolo. Quattro i punti evidenziati durante l’incontro in Prefettura: escalation di furti nelle ultime settimane; pascolo abusivo e sconfinamento nei terreni altrui; rinvenimento di siringhe nel Parco Pineta Sant’Anna; mancanza di rete fibra ottica per potenziare i sistemi di videosorveglianza