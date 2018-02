Ondata di furti a Salerno, i residenti di Giovi: "I ladri agiscono nonostante la presenza dei proprietari"

Una vera e propria ondata di furti, negli ultimi giorni, a Salerno. Hanno perso pace e serenità nelle loro stesse abitazioni, infatti, i residenti delle zone collinari, in particolare di Giovi. Anche i quartieri alti della città sono in tensione, dopo alcuni tentativi di colpi in via Calenda e in zona Carmine. Su tutte le furie, gli abitanti e i commercianti dei quartieri presi di mira: "Abbiamo saputo che questi ladri si introducono in casa nonostante la presenza dei proprietari, specie nelle ore notturne: siamo terrorizzati", hanno raccontato alcuni residenti di Giovi San Bartolomeo che, per arginare il clima di paura, hanno organizzato anche delle ronde con il calar del buio, per scongiurare nuovi episodi.

L'annuncio

Intanto, di ieri del vicesindaco Eva Avossa, accogliendo le preoccupazioni degli abitanti della zona, ha incontrato il Prefetto Salvatore Malfi: "Il Prefetto mi ha garantito che, d'intesa con il Questore, intensificherà i controlli e la sorveglianza soprattutto in quelle zone dove si registrano maggiori ciriticità”.