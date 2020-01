Furti in abitazione a Salerno, rafforzati i controlli notturni della Polizia

In questi giorni la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella città di Salerno potenziando gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e con il supporto di quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza.

I controlli

In particolare, sono state monitorate le zone del centro, della zona orientale e delle zone collinari, con posti di blocco da parte degli equipaggi delle Volanti e di un nucleo, composto da due pattuglie, del Reparto Prevenzione Crimine. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli istituti scolastici cittadini per la prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani. I servizi, mirati a prevenire i furti nelle abitazioni abitazione, con 8 posti di controllo, hanno consentito di identificare 249 persone e 109 veicoli; è stata effettuata una perquisizione per ricerca di armi/esplosivi; è stato denunciato un uomo per inosservanza dal divieto di ritorno nel Comune di Salerno ed infine sono stati elevati 3 verbali per gravi violazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa).

