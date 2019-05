Furti in due appartamenti a Vallo della Lucania, ladri affamati svuotano anche il frigo

Nuovi furti a Vallo della Lucania, questa volta nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. Ignoti, infatti, come riporta Il Mattino, si sarebbero introdotti in due appartamenti, forzando le serrature, per rubare preziosi e denaro.

Gli accertamenti

Come se non bastasse, i ladri si sono anche rifocillati saccheggiando i frigoriferi. Indagano i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili del colpo.