Furti ad Atena Lucana: ladri svaligiano 3 appartamenti, si indaga

Ladri in azione, nella notte, ad Atena Lucana, in via Stretta della Croce. Ignoti, infatti, si sono introdotti in tre abitazioni, mentre i proprietari dormivano, rubando denaro, gioielli e altri oggetti di valore.

Le indagini

Amaro risveglio, dunque, stamattina, per i malcapitati che hanno denunciato il fatto ai carabinieri. Si indaga.