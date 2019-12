Ladri in azione nel salernitano, furti a Sala Consilina e a Bellizzi

Ladri in azione nel nostro territorio: in particolare, a Sala Consilina, nei giorni scorsi, sono state prese di mira diverse abitazioni in via Viscigliete. I malviventi non sono, tuttavia, riusciti a rubare soldi o oro, ma solo una motozappa e altri attrezzi. Ignoti hanno anche messo a segno un colpo presso una ditta che si occupa di impianti termici ed idraulici, portando via attrezzi da lavoro e un'auto.

Il colpo a Bellizzi

Intanto, in una casa a Bellizzi lunedì scorso, dei malviventi con il volto coperto hanno forzato gli sportelli delle auto in sosta, rubando ciò che vi era custodito. Fallito, invece, il tentativo di furto in un appartamento, in quanto i responsabili sono stati scoperti da alcuni condomini prima di concludere il colpo e sono fuggiti. Da Nord a Sud della provincia, dunque, resta alta la tensione e vengono richiesti maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine per scongiurare nuovi episodi.