Furti nelle auto dei bagnanti, a Capaccio: l'appello dei bagnanti

Ladri in azione sul litorale di Capaccio Paestum, in contrada Laura. Come riporta Infocilento, diversi bagnanti avevano lasciato la propria auto parcheggiata nei pressi del litorale per trascorrere qualche ora al mare e, al ritorno, si sono ritrovati il finestrino sfondato e alcuni oggetti trafugati. In particolare, gli ultimi furti segnalati hanno interessato una Fiat 500 e una BMW.

L'appello

Con l’approssimarsi dell’estate e la stagione balneare, si rinnova l'appello dei bagnanti a rafforzare i controlli delle forze dell'ordine, nella zona, al fine di scongiurare nuovi episodi.