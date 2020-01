Allarme furti nel salernitano: ladri a Pontecagnano Faiano

Non cessa l'allarme furti nel salernitano. In particolare, a Pontecagnano Faiano, il 4 gennaio scorso i ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di una casa in località ‘Barone Fortunato’.

I controlli

Ignoti, con il volto coperto, si sono introdotti nell'abitazione per mettere a segno il colpo. Tensione alta tra i residenti dei Picentini e non solo: chiesti maggiori controlli delle forze dell'ordine.