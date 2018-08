Ladi in azione a Matierno: i cani sventano un furto, la testimonianza

Torna l'allarme criminalità nelle zone collinari, a Salerno. L'altra notte, alle 2.45, tre individui si sono arrampicati sul balcone di un appartamento, a Matierno, per mettere a segno un colpo: i cani di una residente, avvistandoli, hanno iniziato ad abbaiare.

La testimonianza

Attirati dall'agitazione degli animali, alcuni abitanti del posto si sono affacciati alla finestra: i ladri, scoperti, sono fuggiti scavalcando recinzioni e ringhiere, dileguandosi nei pressi dell'Anas e dirigendosi verso l'autostrada. "A nulla sono valse le nostre urla: i ladri non si sono minimamente scomposti ed hanno mantenuto il sangue freddo, allontanandosi con calma - ci racconta la proprietaria dei cani che hanno iniziato ad abbaiare vedendo i malviventi- La settimana scorsa sono riusciti ad entrare in un altro appartamento, nel condominio accanto, fra le 3 e le 4 del mattino, arrampicandosi sul tubo del gas e con la famiglia che dormiva. Questa volta è andata bene e si deve dire grazie solo ai miei cani". Accorato, dunque, l'appello dei residenti alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli nella zona, specie di notte.