Due furti a Padula Scalo: indagini in corso, sale la tensione

Ancora furti nel Vallo di Diano: a Padula, i ladri hanno messo a segno due colpi in contrada Fontanelle, nella frazione Scalo. Come riporta Ondanews, nel primo caso, si sono introdotti in un’officina specializzata in vendita e riparazioni di pneumatici, portando via un furgone carico di gomme.

L'altro colpo

La notte successiva, sempre nella stessa zona, ignoti hanno rubato diversi attrezzi agricoli da un’abitazione. Indagano le forze dell'ordine, per identificare i responsabili.