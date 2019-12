Furti in crescita nel periodo di festa: ladri a Palomonte e a Salerno città

Furti in crescita, in questo periodo natalizio, nel nostro territorio. Dopo i recenti colpi messi a segno da nord a sud della provincia, ignoti, ieri sera, sono entrati in azione a Palomonte, in località Perrazze, precisamente in via Filette, svaligiando una abitazione dell'argenteria.

Il caso

E i malviventi continuano a prendere di mira anche Salerno città: in via Salvatore Calenda, la settimana scorsa, è stato "visitato" dai ladri un appartamento. Di ieri, poi, altre segnalazioni di furti nell'Agro e nel Vallo di Diano: sale la tensione tra i cittadini, specie per coloro che vivono in zone non centrali. L'auspicio è che, con l'incremento dei controlli, i malitenzionati desistano dal loro intento.