Furti nell'Avellinese, foglio di via anche per un 40enne salernitano

Non si ferma la controffensiva dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per contrastare il fenomeno dei furti. Nelle ultime ore hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un trentenne ed un ventenne con precedenti di polizia, entrambi residenti a Montoro. Gli stessi, sorpresi a girovagare per Nusco, opportunamente interpellati, non sono stati in grado di fornire un valido motivo circa la loro presenza nel comune avellinese.

Il salernitano

Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di un 40enne della provincia di Salerno, coinvolto in svariate vicende giudiziarie principalmente per reati di tipo predatorio, sorpreso in atteggiamento sospetto a Montella, dai militari dell’Aliquota Radiomobile.