Quattro furti nella notte a Montesano: caccia ai ladri

Non c'è pace per i residenti del Vallo di Diano: quattro colpi sono stati messi a segno a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Scalo, tra le località Tempa Mangini e Tempa Pilone.

I colpi

Come riporta Ondanews, durante la notte, ignoti si sono introdotti all’interno delle abitazioni e hanno agito indisturbati portando via denaro e preziosi. In un caso, i ladri sono entrati nella camera da letto mentre i proprietari dormivano: indagano i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili.