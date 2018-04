Furti nelle campagne dell'Agro Nocerino: arrestato un 63enne

In azione, i carabinieri della Stazione di San Valentino Torio che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di un 63enne partenopeo, accusato di furto aggravato.

Il provvedimento

Il provvedimento scaturisce dall’esito di una attività di indagine coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri: è stato accertato che l’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, nel periodo compreso tra febbraio 2017 e aprile 2018, si è reso responsabile 5 episodi di furto di motocarri, nelle campagne dell’Agro Nocerino Sarnese.

Le indagini

Preziosi, per l'individuazione del responsabile, la tempestività delle persone offese nel formalizzare le denunce, nonchè i numerosi filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza presenti in prossimità dei luoghi dove erano stati commessi i furti. Accertata, inoltre, l’assidua frequentazione da parte dell’uomo delle zone rurali dell’Agro: sono in corso indagini per far luce sulla commissione di ulteriori furti, eventualmente non denunciati dalle vittime. Il 63enne è stato, intanto, condotto al carcere di Fuorni.