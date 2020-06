Ruba in tre negozi del Corso e poi tenta la fuga: arrestato straniero a Salerno

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo algerino di 24 anni, K.F le sue iniziali, è stato arrestato per furto e rapina a Salerno. I carabinieri sono intervenuti all’interno del negozio Bershka situato su Corso Vittorio Emanuele dove il giovane era entrato insospettendo i dipendenti.

La fuga

Alla vista dei militari K.F. è fuggito in direzione di Piazza Portanova. E’ nato un lungo inseguimento che, successivamente, è terminato nei pressi della stazione ferroviaria, dove il 24enne fermato con fatica dagli uomini in divisa e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di merci, private del dispositivo antitaccheggio, rubate da ben tre negozi situati in Corso Vittorio Emanuele (“Breshka”, “Alcott” e “Douglass”), per un valore totale di circa 300 euro. Lo straniero, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni in attesa del rito direttissimo.