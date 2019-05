Ruba in due negozi e poi tenta di scappare col bus: denunciata turista ad Amalfi

Una turista francese è stata denunciata, venerdì pomeriggio, con l’accusa di aver rubato oggetti in due negozi situati sul Corso di Amalfi.

I casi

Ad accorgersi del furto di una collana è stato uno dei commercianti della zona che ha subito telefonato ai carabinieri, i quali, dopo aver ascoltato la sua testimonianza, hanno visionato le immagini delle telecamere riuscendo a risalire all’identità della donna che, in pochissimo tempo, è stata fermata mentre si accingeva a salire a porto di autobus con direzione Capaccio Paestum. A quel punto è stata condotta in caserma dove, durante la perquisizione, è stata trovata in possesso di un altro bracciale che aveva rubato in un altro negozio. Per lei una denuncia all’autorità giudiziaria, mentre la merce è stata restituita ai due commercianti.