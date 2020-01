Emergenza furti nei Picentini, l'onorevole Bilotti incontra il Prefetto: "Sì agli Accordi di vicinato"

Riflettori puntati sull'emergenza furti nei Picentini: la deputata Anna Bilotti ha incontrato ieri pomeriggio il prefetto di Salerno, Francesco Russo, per sollecitare l'attenzione sulla tematica. Nel corso del colloquio, sono state approfondite le possibilità offerte dallo strumento degli Accordi di vicinato, su cui il prefetto e la parlamentare del Movimento 5 Stelle avevano già avuto modo di soffermarsi in un precedente incontro agli inizi di novembre.

Parla l'onorevole Bilotti

Ho riscontrato con soddisfazione che l'adozione di questo protocollo, già realizzato in provincia di Avellino su iniziativa del sottosegretario Carlo Sibilia, è tra le possibili strade che saranno sottoposte all'attenzione dei sindaci per potenziare le attività di prevenzione degli episodi criminosi.

L'Accordo di vicinato prevede tra l'altro un coordinamento tra le polizie municipali e il coinvolgimento della cittadinanza, con l'attivazione di gruppi whatsapp per la segnalazione tempestiva alle forze dell'ordine di situazioni sospette. Nel corso del colloquio in Prefettura, la Bilotti ha evidenziato che intervenire con uno strumento di questo tipo, affidato alla gestione dell'autorità pubblica e integrato dalle tradizionali misure di controllo del territorio, consente non solo di aumentare la soglia di vigilanza ma anche di rafforzare nella cittadinanza la percezione della presenza delle forze dell’ordine e della tempestività del loro intervento.

Le conclusioni della Parlamentare