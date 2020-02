Furti nei Picentini, Bilotti: "Positiva l'intesa in Prefettura"

La deputata Anna Bilotti esprime apprezzamento per l'esito del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi oggi in Prefettura per affrontare l'aumento di furti nel territorio dei Picentini. Lo scorso 27 gennaio la parlamentare del Movimento 5 Stelle aveva già incontrato il prefetto Francesco Russo, per evidenziare la problematica e approfondire le possibilità di intervento offerte, oltre che dall'intensificazione dei controlli, dallo strumento degli Accordi di vicinato.

Il commento

"Riscontro con soddisfazione – dice oggi Bilotti – che dalla riunione del Comitato è emersa la volontà di arginare il fenomeno criminale mettendo in campo tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Fare leva su una sicurezza partecipata, in linea con il principio costituzionale di sussidiarietà, consentirà non solo di aumentare la soglia di vigilanza ma anche di rafforzare nella cittadinanza la percezione della presenza delle forze dell’ordine e della tempestività del loro intervento".