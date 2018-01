Ladri a Polla e a Sant'Arsenio durante le festività: si indaga

Ladri in azione nel salernitano, il 30 dicembre: ignoti hanno preso di mira due abitazioni a Polla e a Sant’Arsenio, lungo la Strada Provinciale 426. I malviventi, forzando gli infissi, sono riusciti ad entrare nelle due case.

I furti

In particolare, a Sant’Arsenio sono stati rubati monili in oro, mentre a Polla del denaro. Indagano i carabinieri per risalire agli autori del furto.