Ladri in giro per Pontecagnano, vedono i carabinieri e si danno alla fuga

Ladri in giro per Pontecagnano Faiano. Nelle ultime ore, lungo la Strada Provinciale 175, i carabinieri hanno incrociato un’automobile con a bordo tre persone, il cui conducente, alla vista dei militari, ha improvvisamente svoltato per dirigersi lungo una strada interpoderale.

L'inseguimento

Poi, in pochi secondi, tutti e tre gli occupanti hanno abbandonato la vettura, risultata successivamente rubata, e si sono dati alla fuga a piedi tra le campagne circostanti facendo perdere le tracce. Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati trovati attrezzi e vari oggetti utilizzati per mettere a segno furti in abitazione (chiavi inglesi, tenaglie e piedi di porco).