Furto e riciclaggio di auto: blitz nell'Agro, 43enne denunciato per ricettazione

Scacco ai furti e al riciclaggio di veicoli: nella mattinata di ieri, la squadra di Polizia G iudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Salerno, a seguito di una costante attività info-investigativa, ha individuato, nell'agro nocerino-sarnese, la destinazione finale di alcuni veicoli rubati.

L'operazione

Gli agenti hanno effettuato verifiche e controlli trovando a Scafati una Volkswagen Golf, di elevato valore economico, priva di targhe, con il

deflettore posteriore sinistro frantumato ed il blocco accensione rubato. Il veicolo, come è stato scoperto a seguito di accertamenti, era stato rubato a Roma il 3 marzo ed attualmente in possesso di G.S., 43enne, pregiudicato, di San Marzano Sul Sarno. G.S. è stato pertanto denunciato in stato di libertà per ricettazione. Infine, gli agenti hanno sequestrato una Smart che presentava il numero di telaio contraffatto, anch’essa di G.S.