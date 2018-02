Furti nei rioni collinari, Celano: "Subito un vigile di quartiere"

Mentre il sindaco annuncia la possibile implementazione del sistema di videosorveglianza nelle zone collinari, dopo l'ennesimo furto e gli arresti della notte scorsa, i residenti proseguono i controlli serali e notturni, specie a Giovi. Le ronde degli abitanti dei quartieri alti, infatti, continuano senza sosta, in questi giorni, e la tensione non cala, dopo i tentativi di furti che si stanno susseguendo.

Apprendiamo con soddisfazione dell’arresto di alcuni delinquenti dediti a svaligiare appartamenti nelle zone collinari della città. La situazione di insicurezza che vivono i cittadini è palese ed ha indotto perfino giovani del posto a promuovere ronde per il controllo del territorio in assenza delle Istituzioni. Si preveda un presidio della Polizia municipale nelle zone collinari e si promuova nell’immediato la figura del Vigile di quartiere. Il racconto di Salerno città modello per la sicurezza è l’ennesima bufala raccontata da una dinastia che dimostra di tramandare abilmente da padre in figlio potere, gestione e capacità di rappresentare realtà favolose ed inesistenti. Chi vota Piero De Luca non vota per Salerno, come piace raccontare al suo papà, ma per sostenere una pratica medioevale di gestione ereditaria ed un modello di governo che si sta rivelando, giorno dopo giorno e sempre più, un castello di sabbia.