Raffica di furti nelle zone collinari, Gallo scrive una lettera al sindaco

Ha indirizzato una lettera al sindaco, al Prefetto e al Questore, il consigliere comunale Leonardo Gallo, per puntare i riflettori sull'allarme sicurezza nelle zone collinari di Salerno. "Sono state oltre una dozzina le famiglie visitate in questi ultimi due giorni da bande di ladri che si sono introdotti nelle case persino nelle ore di luce e in quelle serali, quando dovrebbero temere maggiormente d’essere scoperti. Entrano nelle abitazioni, narcotizzano adulti e bambini e saccheggiano ciò che trovano. In più, terminato il lavoro, proseguono nella case accanto, in serie. - ha scritto Gallo - Tutti segni, questi, che non hanno nemmeno più paura e si muovono con temerarietà, certi che non saranno mai acciuffati. I ripetuti atti di vandalismo, i continui furti diurni e notturni e la evidente libertà con la quale i delinquenti stanno letteralmente aggredendo le zone collinari di Salerno (ed anche i paesi dei picentini) sono divenuti insostenibili e non più tollerabili; ciò che più preoccupa, peraltro, è la sfrontatezza e l’arroganza con la quale si insinuano nelle case incuranti di chi vi abita e di possibili reazioni. A ciò si aggiunga la facilità con cui si allontanano contando sulla assenza di Forze dell’Ordine pronte nell’immediato ad ostacolarne la fuga", ha detto.

I disagi

Dopo aver sottolineato come gli abitanti del rione "stiano modificando le proprie abitudini e stanno subendo modificazione dei propri comportamenti dovendosi misurare con stati d’animo al limite di vere e proprie crisi d’ansia e di nervi che porta come conseguenza una sorta di isteria collettiva che giunge, in molti casi, a scendere in strada per presidiare il territorio così esponendo se stessi e gli altri a pericoli seri ed attuali", Gallo rivolge il suo appello al sindaco:



Sappiamo dell’interessamento sia del Sig. Sindaco che del Sig. Prefetto e del Sig. Questore, a dimostrazione sia della gravità della situazione che dello scrupolo con cui le Istituzioni seguono gli sviluppi. Tuttavia, i cittadini intendono conoscere maggiori e sicure informazioni anche al fine di sapere quali provvedimenti saranno presi ma anche avere indicazioni autorevoli su come comportarsi. L’appello accorato e pressante al Sindaco di Salerno, a questo punto, è di farsi solerte promotore ed intermediario presso il Sig. Prefetto e il Sig. Questore al fine di concordare una specifica azione mirata alla tutela dell’ordine pubblico nonché di promuovere un incontro pubblico con la popolazione del posto per rappresentare ciò che si sta facendo ed accogliere le sollecitazioni della gente. Appare del tutto evidente che ciò rappresenterebbe il primo passo per restituire ai residente parte di quella fiducia poco a poco svanita per via dei troppi episodi che spesso non vengono nemmeno più denunciati proprio perché ritenuta, erroneamente, pratica inutile. Un’iniziativa del genere, dallo scrivente chiesta più volte nel corso degli ultimi tre anni, sarebbe anche l’occasione per discutere di talune azioni da intraprendere per tentare di ridurre i rischi per la sicurezza: potenziamento dell’illuminazione notturna; video sorveglianza in costante contatto con la Questura che, oltre a rappresentare un deterrente, consentirebbe agli organi di controllo di accedere ad informa¬zioni altrimenti impossibili da ottenere; vigilanza diuturna di pattuglie con un incremento della presenza delle forze dell’ordine (anche a turnazione tra carabinieri, polizia e guardia di finanza) e un presidio di polizia locale come già c’era in passato. Certo che le Autorità destinatarie di questa mia, sapranno valorizzarne il contenuto, i residenti ed io attendiamo ancora una volta fiduciosi.