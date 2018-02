Furti nei rioni collinari, Celano: "Subito videosorveglianza e un presidio della Municipale"

Scrive al sindaco, al Prefetto e al Questore, il consigliere comuncale Roberto Celano, dopo che, da settimane, si susseguono episodi di furti nei rioni collinari e, in particolare, a Giovi. "La situazione di insicurezza in cui vivono i cittadini è evidente ed ha indotto perfino giovani del rione a promuovere ronde per il controllo del territorio, lamentando l’assenza delle Istituzioni. - scrive il consigliere- E’ giunto il momento di avviare iniziative sinergiche per restituire tranquillità a cittadini salernitani, in particolare anziani, che vivono con estremo terrore nelle proprie abitazioni".

