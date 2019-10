Furti a Sassano e Sala Consilina: rubati attrezzi e nafta, si indaga

Nuovi furti nel Vallo di Diano. E' la volta di Sassano e Sala Consilina. Come riporta Ondanews, nelle scorse notti, ignoti hanno preso di mira delle case in via Canneto, al confine con il territorio di Sala Consilina.

Il bottino

I ladri hanno fatto razzia soprattutto all’interno dei depositi di pertinenza delle case, vicine tra di loro, mentre i proprietari dormivano. Rubati, dunque, numerosi attrezzi agricoli e per il giardinaggio, ma anche diversi quintali di nafta. La refurtiva è stata caricata su un furgone di proprietà di uno dei residenti della zona, poi ritrovato dai Carabinieri in una località poco distante. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili.