Furti nel Vallo di Diano, il covo dei ladri era a Pontecagnano: ritrovata la refurtiva

La refurtiva di alcuni furti messi a segno, nei giorni scorsi, nel Vallo di Diano è stata ritrovata, ieri pomeriggio, vicino alla litoranea di Pontecagnano.

Il blitz

Gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto una moto, che era stata rubata da un’officina a Sala Consilina, una Fiat Punto, rubata da un’azienda di Teggiano e diverse attrezzature utilizzate per lavorare in campagna. Le indagini da parte dei carabinieri salesi sono tuttora in corso per riuscire a risalire all’identità dei ladri.