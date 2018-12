Furti a Salerno, l'allarme e l'appello di Criscuolo (Fratelli d'Italia)

"Da circa un anno e forse più, è in atto un vero e proprio saccheggio della città di Salerno. Bande di ladri hanno compiuto numerosi furti in appartamento anche nelle ore tardo pomeridiane e talora con gli abitanti all’interno della propria casa. Per fortuna, ad oggi, non si registrano morti o feriti gravi, ma la situazione è preoccupante". Lo ha detto Elena Criscuolo, Portavoce Cittadina FdI Salerno.

Le zone sensibili

"Sovente armati di leve, questi ladruncoli si introducono negli appartamenti o nelle case forzando le porte di ingresso o finestre , cercando di sottrarre quanto piú possibile rapidamente. Il fenomeno é ormai diffuso: da Fuorni a San Leonardo e sulle zone collinari della città ,quali Giovi e Matierno, ma sta riguardando anche la zona centrale della città. Furti e numerosi altri tentativi ,si sono registrati anche nella zona di Torrione, di via Monti e ai piani medi di stabili di sei o sette piani!", ha aggiunto la portavoce di Fratelli d'Italia.

L'appello