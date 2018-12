Raffica di furti a Salerno, Ilardi conferma la vigilanza privata: Iannone interroga Salvini

Il Comitato di Quartiere di Sala Abbagnano di Salerno ha deciso di continuare sulla strada intrapresa per fronteggiare l’emergenza sicurezza ed il rischio furti, soprattutto negli orari notturni. Le rassicurazioni giunte dalla Questura non hanno convinto i residenti della zona che hanno intenzione di proseguire con l'attivazione di un servizio di vigilanza privata.

L'imprenditore

Il promotore dell'iniziativa è l'imprenditore Antonio Ilardi: "Stiamo per mettere appunto il sistema. Hanno aderito già tanti cittadini, ma spero se ne possano aggiungere altri. Partiremo con una vigilanza notturna del quartiere e a brevissimo anche con l’installazione di telecamere". La problematica, com'è noto, riguarda anche altri quartieri: “Ringrazio il sindaco per il confronto e l’impegno. Allo stesso tempo - prosegue Ilardi - bisogna dirsi le cose come stanno: a Salerno e in Italia le forze dell’ordine sono poche. Quindi, o vi è una massiccia iniezione di personale nel settore oppure è necessario che i cittadini si organizzino anche con istituti di vigilanza privati. La sicurezza sta diminuendo. Non c’è più tempo da perdere e non serve arroccarsi su ruoli in maniera inutile. C’è da chiedere con sincerità la partecipazione dei cittadini e quindi anche l’impegno di forze di vigilanza private”.

L'interrogazione

Intanto il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone annuncia: