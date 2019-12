San Gregorio Magno: due furti in meno di un'ora, facci a faccia con i ladri per una delle vittime

Nuovi furti nel salernitano: a San Gregorio Magno, per iniziare, in un’abitazione di contrada Lavanghe, tre ladri hanno messo a segno un colpo intorno alle ore 18. Nella cucina era presente il proprietario in compagnia del nipote, ma, come riporta Ondanews, i tre sono passati inosservati, uscendo poi dal cancello e dirigendosi nell’abitazione vicina di proprietà della figlia della vittima del primo furto.

Il secondo colpo

La proprietaria ha fatto rientro a casa, trovando tutto chiuso, ma, mentre era a telefono, ha sentito dei rumori e così è uscita fuori per controllare: ha notato un’ombra sotto un ulivo, per poi udire una voce che le indicava di non agitarsi. Fuggita nel piazzale dietro casa, chiuso dal cancello elettrico, ha allertato i Carabinieri mentre chiedeva aiuto a gran voce, scappando in strada. I ladri, dopo essersi calati dal balcone del piano superiore, sono entrati dalla porta d’ingresso lasciata aperta e le hanno anche rubato la borsa che aveva lasciato sul tavolo, per poi dileguarsi. Indagano, dunque, i carabinieri, per dare un volto ai responsabili dei due furti.