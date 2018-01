Rubarono soldi in famarcia e sala giochi nel Vallo di Diano: nei guai due iraniani

Due cittadini iraniani sono stati identificati e bloccati dai carabinieri perché ritenuti gli autori della truffa e consequenziale furto commessi nel mese di maggio 2017 nei comuni di Sanza e Caselle in Pittari.

Le indagini

Si tratta di un uomo e di una donna che, dopo essersi introdotti sia in una farmacia di Caselle in Pitteri che in una sala giochi di Sanza, riuscirono ad impossessarsi di due cospicue somme di denaro, per un complessivo bottino di 1300 euro. I due autori, adesso identificati e rintracciati nel comune di Castel Volturno, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale di Lagonegro.