Furti nelle scuole di Cava de' Tirreni: arrestato il 40enne responsabile

E' stato arrestato stamattina dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Cava dè Tirreni V.A., 40enne pregiudicato e residente del posto, responsabile della lunga serie di furti commessi all’interno di istituti scolastici del centro metelliano che avevano destato grande allarme nella cittadinanza.

L'ordinanza

L’ordinanza che ha confermato il carcere deriva dalle articolate indagini degli agenti del Commissariato di Cava dè Tirreni, che hanno portato alla ricostruzione di altri episodi, addebitabili sempre all'uomo e che hanno permesso di evidenziare modalità e circostanze relative ai numerosi furti commessi, tali da far ritenere l'uomo una persona socialmente pericolosa e con una spiccata propensione a delinquere, avendone commesso un considerevole numero in pochi giorni e sempre ai danni di istituti scolastici. Così, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto di dover applicare la misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni, anche per il rilevante rischio di recidiva nella commissione di altri furti.