Furti nelle scuole del Vallo di Diano: arrestati due ladri

Sono stati arrestati i responsabili dei furti messi a segno in diverse scuole della provincia di Salerno (in particolare del Vallo di Diano) e all’interno degli uffici di un Comune della zona.

L’operazione

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, al termine di un’articola indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip, nei confronti di due pluripregiudicati: un 24enne ed un 39enne di Somma Vesuviana (Na). L’indagine, denominata “safe schools – scuole sicure”, in pochi mesi, ha fatto luce sui furti commessi presso le scuole situate nei comuni salernitani di Padula, Sassano, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro e Casalbuono ma anche presso il Municipio di San Pietro al Tanagro, dove sono stati rubati 46 personal computer, in dotazione alle istituzioni scolastiche ed all’Ente locale, per un valore complessivo di circa 20 mila euro.

Il modus operandi

Le indagini hanno consentito anche di scoprire il modus operandi dei malviventi, i quali preparavano ed eseguivano i furti utilizzando, per raggiungere gli obiettivi ed eludere il rintraccio ed i controlli delle forze di polizia, autovetture di media cilindrata, prese a noleggio presso società di car rental situate nell’hinterland napoletano. Nel corso degli accertamenti i carabinieri sono riusciti a sventare altri due furti all’interno di altrettante scuole mettendo in fuga i due ladri.