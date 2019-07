Due furti in poche ore a due passi dai bagnanti, a Marina di Eboli: la denuncia di un lettore

Allarme sicurezza nel salernitano, in località Marina di Eboli. Come ci racconta un lettore, lungo la discesa a mare, un uomo straniero avrebbe rubato delle borse con documenti oggetti personali e soldi, riposte sotto gli ombrelloni in spiaggia, con i proprietari presenti a pochi metri.

La denuncia

"È stato rincorso ma si è dileguato nella pineta tra la vegetazione - racconta il lettore - I furti sono stati 2 nello stesso pomeriggio: tempestivo e stato l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno continuato la ricerca. Quella zona, bellissima, ormai sembra alla deriva. In questa settimana con vari metodi hanno fatto vari furti ai bagnanti anche nelle auto parcheggiate", ha concluso amareggiato. Accorato, l'appello alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli nella zona.