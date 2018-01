Rubavano Suv per poi smontarli e rivenderli: il traffico dalla Campania alla Sardegna

Li rubavano in Campania per poi smontarli e rimontarli in Sardegna e per rivenderli come usato a buon mercato, con inserzioni sui siti di annunci web. Sono stati sequestrati dagli uomini della sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Cagliari, dei Suv delle marche più prestigiose (Nissan, Ford, Ranger Rover), nell'ambito di una indagine che sta interessando anche Salerno.

I dettagli

Come fa sapere l'Ansa, una decina i fuoristrada sequestrati perché “ripunzonati”, ovvero messi nuovamente in circolazione con il numero di matricola del telaio modificato. Oltre ai Suv, seguendo la scia dei pezzi di ricambio riassemblati, la Stradale nel 2017 ha recuperato 50 motori perfettamente funzionanti e sequestrato una quindicina di aree nel Cagliaritano, utilizzate come sfasciacarrozze o autorimesse per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio (30mila metri quadrati) diventate delle discariche abusive. Diciotto sono le persone già denunciate. Si indaga.