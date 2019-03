Vallo di Diano, fermata la banda dei furti: arrestati sei rumeni

I carabinieri di Sala Consilina hanno sgominato, la scorsa notte, una banda specializzata in furti, che sarebbero stati messi a segno, nelle ultime settimane, anche in diversi comuni del Vallo di Diano.

Il blitz

In manette sono finite sei persone di origini rumene, ma residenti in un campo nomadi della provincia di Napoli, le quali sono state fermate a bordo di un’automobile lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Ora i ladri si trovano in caserma dove sono in corso le procedure per l’identificazione.