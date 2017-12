Ladri in azione a Salerno: presi di mira due appartamenti, si indaga

Ladri in azione, a Salerno. Per iniziare, venerdì notte, c'è stato un furto in un appartamento di via Trotula de' Ruggiero, nel cuore del centro storico. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei malviventi.

L'altro furto

Come ci segnala un lettore, inoltre, c'è stato un altro furto, ieri, in un appartamento in via Paolo VI a Salerno. Accorato, l'appello dei cittadini alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli, per garantire sicurezza anche nelle zone meno affollate in questi giorni di festa.