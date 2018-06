Sorvegliato speciale ruba 2 quintali di legna a Sanza: arrestato

Carabinieri di Sala Consilina in azione, a Buonabitacolo: è stato tratto arresto, come disposto dal Tribunale di Lagonegro, su richiesta della Procura della Repubblica, un sorvegliato speciale del posto, per furto aggravato. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini, condotte dai militari della Stazione di Buonabitacolo, che ha consentito l'identificazione del 42enne quale autore di un furto di circa due quintali di legname, consumato nel mese di aprile scorso, presso un cantiere boschivo di Sanza.

Le indagini

Preziose, infatti, le testimonianze e le immagini della videosorveglianza: l'uomo risulta responsabile di violazioni alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, con prescrizione di permanere nel Comune di residenza, nonché del divieto di condurre automezzi. Ora è stato sottoposto agli arresti domiciliari.