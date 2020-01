Furto in casa a Baronissi, guardano la tv e non si accorgono dei ladri

Proseguono i furti in abitazione anche nella Valle dell’Irno. Questa volta nel mirino dei ladri è finita un’abitazione situata in località Antessano di Baronissi. Intorno alle 19, mentre una madre insieme alle sue due figlie stavano guardando la televisione, ignoti si sono introdotti nella loro casa riuscendo a alcuni oggetti in oro. Il bottino, però, non è stato ancora quantificato.

La dinamica

Sembra - riporta Il Mattino - che i malviventi siano entrati forzando la finestra dello studio che aveva la persiana aperta. Per non fare rumore hanno realizzato un foro nel legno dell’infisso e con un pezzo di ferro hanno aperto le imposte. Ma nessuno ha sentito nulla. Ad accorgersi del furto è stata una delle ragazze. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.