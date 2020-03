Furto in casa a Battipaglia, i ladri si nascondono sotto i letti: arrestati

Il Coronavirus non ferma i ladri che, approfittando dell'emergenza sanitaria, tentano di mettere a segno i colpi all’interno delle abitazioni disabitate.

Il fatto

Due malviventi, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno divelto la finestra di una casa situata in via Del Centenario d’Italia, in pieno centro a Battipaglia. Soltanto che il rumore del vetro in frantumi ha fatto sbalzare dal letto qualche residente della zona che ha subito telefonato ai carabinieri, i quali, in pochi minuti, sono giunti sul posto scovando i ladri nascosti con la refurtiva sotto i letti. I due ladri sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti in caserma per essere identificati.