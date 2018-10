Furto in un appartamento, nel centro storico di Salerno: arrestato l'autore

E' stato arrestato l'autore di un furto in appartamento nel centro storico di Salerno: gli agenti della Sezione Volanti della Polizia, a conclusione di un’attività d’indagine successiva al colpo avvenuto nello scorso mese di aprile, hanno messo in manette R.C. cinquantaseienne, pluripregiudicato salernitano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale.

Le indagini

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, grazie agli elementi raccolti nel corso del sopralluogo da una pattuglia della Sezione Volanti e dagli operatori della Polizia Scientifica della Questura di Salerno, è stato identificato quale autore del furto. Dalla verifica di vari filmati di videosorveglianza della zona e dai reperti analizzati dalla Polizia Scientifica, si è delineato un quadro probatorio che ha determinato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che, anche in considerazione della pericolosità e dell’inclinazione dell’uomo alla commissione di analoghi reati, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'arresto

Pertanto, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni.