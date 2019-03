Maxi furto in un'abitazione di Salerno: indagano i carabinieri

Ladri in azione nelle frazioni collinari di Salerno. Questa volta – riporta Cronache – è finita nel mirino un’abitazione, di proprietà di un anziano, situata a Giovi dove, ieri pomeriggio, i malviventi si sarebbero introdotti per rubare alcuni fucili regolarmente detenuti e custoditi in un armadio. Inoltre avrebbero portato via anche una cassaforte con all’interno oggetti preziosi.

La denuncia

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all’identità dei banditi.Non è la prima volta che si verificano furti del genere nei rioni collinari del capoluogo. Da tempo i residenti chiedono con forza maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.